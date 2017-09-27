Сбивший школьника мотоциклист рассказал об инциденте

2017-09-27 14:45 | www.oxu.az | 5

Вчера на улице Пушкина в Насиминском районе Баку мотоцикл сбил переходившего дорогу Кянана Гусейнова. Сообщалось, что водитель уехал с места происшествия.

Сегодня водитель мотоцикла Азер Велиев позвонил в Oxu.Az и рассказал, как все было на самом деле:

«Ребенок внезапно выскочил перед моим мотоциклом, я потерял управление, в результате сбил его. Я вызвал скорую помощь и ребенка отвезли в Городскую клиническую больницу №3. Хочу отметить, что его состояние не среднетяжелое, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой».

Айтен Садыгзаде

