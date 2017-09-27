Улучшение позиций Азербайджана в рейтинге ВЭФ является результатом проводимой Президентом страны продуманной политики - депутат

2017-09-27 17:59 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - Улучшение позиций Азербайджана в Рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) на две ступени, до 35-й позиции, является результатом проводимой Президентом Ильхамом Алиевым правильной и продуманной политики.

Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыгов.

По его словам, этот показатель свидетельствует о том, что экономика Азербайджана стремительно развивается, несмотря на мировой экономический кризис.

«В то время как мир страдает от экономического и финансового кризиса, Азербайджан сумел не только сохранить свои экономические показатели, но и улучшить их в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева и проведенных реформ. И международные структуры еще раз в цифрах отражают успехи Азербайджана, достигнутые в этот период», - сказал Садыгов.

Депутат сказал, что улучшение позиций Азербайджана в рейтинге демонстрирует, что модель развития страны построена правильно.

«В связи с тем, что экономика Азербайджана построена на прочном фундаменте, она способна успешно пройти через любые испытания. В первую очередь эта экономика, это развитие служат повышению благосостояния народа, всегда поддерживаются народом. Поручения Президента успешно выполняются при помощи и поддержке народа», - сказал депутат.

Отметим, что согласно обновленному отчету Всемирного экономического форума за 2017-2018 годы Азербайджан улучшил позиции в рейтинге конкурентоспособности (ВЭФ), поднявшись с 37-й на 35-ю позицию.

По данным рейтинга, Азербайджан занял лучшую позицию среди стран постсоветского пространства. Ближе всех к прикаспийской республике находится Россия (38-е место). Казахстан занимает 57-е место, Грузия - 67-е место, Армения - 73-е место, Таджикистан - 79-е место, Украина - 81-е место и т.д.

Соседи Азербайджана - Турция и Иран - заняли 53-е и 69-е места соответственно.

Наилучшую позицию Азербайджан занял по индексам “эффективность рынка труда” - 17-е место, “эффективность рынка товаров” - 31-е место, “инновации“ - 33-е место, “институты” - 33-е место.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)