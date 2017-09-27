Азербайджанский юноша признан самым красивым в мире (ФОТО)

2017-09-27 18:00 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend Life/ - 14-летний Рауль Аббасов стал обладателем гран-при международного конкурса красоты среди подростков (13-15 лет) TOP Teen Model of the Planet - 2017, который прошел в Батуми (Грузия), сообщил Trend Life координатор проекта в Азербайджане Вугар Сафарли.

В конкурсе приняли участие представители более двадцати стран, которые выходили на подиум в национальной и классической одежде. Среди девушек победительницей стала Мария Вечтомова (Эстония). Главная цель проекта – налаживание мостов культуры и взаимопонимания между подрастающим поколением разных народов, пропаганда национальных традиций стран, раскрытие творческого потенциала и дальнейшего гармоничного развития, как личности.

(Автор: Вугар Иманов)