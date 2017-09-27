Leyla Əliyeva atasına şeir həsr etdi

2017-09-27 14:56 | www.oxu.az | 12

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti, atası İlham Əliyevə şeir həsr edib.

Oxu.Az “Ən yaxşı ata” adlı şeiri təqdim edir:

У меня на свете самый лучший папа,

Просто как-то очень повезло!

Для его любви вселенной мало...

В нем есть свет, в нем вера и добро!

У него такая простота и сила,

Даже я не в силах все понять!

Просто Бога вновь благодарила,

Что могу ему "привет" сказать!

Для меня он самый лучший,

В мире самый лучший человек!

Посмотрите просто, люди, шире...

Пусть пройдет 100 лет иль не один лишь век!

У меня на свете лучший папа,

Просто очень сильно повезло!

Я его люблю, и это правда!

Правда побеждает все равно!

Вы простите мне стихи и смелость!

Научилась правду говорить!

Просто очень сильно захотелось

Эти строки папе посвятить!

A.S.

