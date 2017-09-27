Вигенин: Мир в Карабахе не может быть достигнут на случайных условиях

2017-09-27 14:57 | www.oxu.az | 6

«Из-за нагорно-карабахского конфликта все еще погибают люди. Этот статус-кво просто неприемлем».

Как передает Oxu.Az, об этом спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин сказал по итогам двухдневного визита в Азербайджан.

«Я планирую продолжать работу для того, чтобы держать эту трагическую реальность на повестке дня мировых лидеров здесь, в регионе и на международном уровне», - сказал К.Вигенин.

Он выразил поддержку посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ:

«Сформировалась такая тенденция, что каждый раз, когда возникает большая военная напряженность, начинают говорить о мире. Но мир не может быть достигнут на случайных условиях».

Отметим, что после Баку К.Вигенин посетит Тбилиси и Ереван.

Н.О.

