Гражданин Азербайджана пытался обмануть российских пограничников

2017-09-27 15:04 | www.oxu.az | 5

В пункте пропуска Верхний Ларс задержан гражданин Азербайджана, предпринявший попытку пересечь государственную границу России с фиктивными паспортными данными, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Указанный гражданин был задержан на 48 часов для выяснения обстоятельств совершенного им правонарушения. В ходе проверочных мероприятий выяснено, что нарушитель сменил установочные паспортные данные по причине ранее закрытого ему въезда в РФ органами миграционного контроля.

С новым паспортом, полученным у себя на родине, он намеревался легализоваться в России, сообщают в ведомстве. Однако силовикам еще предстоит уяснить истинные мотивы действий задержанного.

Ввиду открывшихся в ходе проверочных мероприятий обстоятельств в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 322 УК РФ - «Незаконное пересечение государственной границы РФ», в соответствии с которой ему грозит реальный срок заключения.

Н.О.