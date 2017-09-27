Неделя туризма в Баку: познавательные экскурсии (ФОТО)

2017-09-27 18:10 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В связи со Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября, Главное управление культуры и туризма города Баку объявило о "Неделе туризма", которая пройдет 25-29 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В рамках "Недели туризма" с целью ознакомления представителей молодого поколения с искусством ковроткачества страны, памятниками истории и т.д. предусмотрены экскурсии для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri".

В первые дни проекта дети посетили Гобустанский национальный историко-художественный заповедник и Государственный историко-этнографический заповедник "Гала". Для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri" были проведены интересные экскурсии, они ознакомились с экспонатами заповедников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)