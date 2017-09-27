Британский миллиардер выпустит собственный электромобиль

2017-09-27 15:20 | www.oxu.az | 0

Британский миллиардер и изобретатель Джеймс Дайсон объявил, что к 2020 году планирует создать собственный электрокар.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил в "Твиттере".

«Я хочу, чтобы вы узнали об этом лично от меня: Dyson начала работу над электромобилем с питанием от батареи, который планируется представить к 2020 году», - написал миллиардер.

Изобретатель уточнил, что на разработку аккумуляторов и остальных узлов будущего электрокара будет вложено в общей сложности 2 миллиарда фунтов стерлингов. При этом отмечается, что машина не будет дешёвой.

Над проектом уже работают 400 человек, в числе которых инженеры компании и приглашённые из автомобильной отрасли специалисты, однако поиск новых работников для привлечения к созданию электромобиля продолжается. Остальные подробности изобретатель предпочёл не разглашать, сославшись на жёсткую конкуренцию на новом для его компании автомобильном рынке.

В настоящее время компания Dyson занимается производством пылесосов, сушилок для рук и фенов.

Н.О.