Российская баллистическая ракета пролетела над Азербайджаном – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 15:35 | www.oxu.az | 4

Вчера Россия провела испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации, ракета, оснащенная «экспериментальной боеголовкой», была выпущена с астраханского полигона «Капустин Яр» и с точностью сбила цель, расположенную на казахстанском полигоне «Сары-Шаган».

Минобороны распространило видео ракетных испытаний.

После запуска ракеты жители южных регионов России стали массово сообщать в соцсетях о «неопознанном летающем объекте». Ракета также пролетела над Азербайджаном и Арменией. В результате некоторые граждане приняли баллистическую ракету за НЛО. Например, житель Мингячевира Эльсевяр Джафарли написал в интернете, что вчера вечером увидел в небе неизвестный объект.

13:50

В воздушном пространстве Азербайджана прошлым вечером был замечен двигающийся неопознанный объект.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, необычный объект наблюдался прошлым вечером над городом Мингячевир в 20:00.

По словам местных жителей, привлекший внимание яркими огнями объект в течение короткого времени сделал несколько кругов в воздухе и со скоростью пропал из видимости.

Отметим, что распространилась информация о наблюдении вчера ночью аналогичного неопознанного круглого объекта в воздушном пространстве России, Казахстана и Кыргызстана. В связи с замеченным в воздухе объектом СМИ России пишут со ссылкой на Минобороны РФ, что 26 сентября российские ракетные силы особого назначения с успехом провели испытания баллистической ракеты «Тополь-М» РС-12М. Ракета была выпущена с астраханского полигона «Капустин Яр» и с точностью сбила цель, расположенную на казахстанском полигоне «Сары-Шаган».

A.M.