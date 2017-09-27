Выделены средства на благоустройство села Киш Шекинского района

2017-09-27 18:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по проведению работ по благоустройству и созиданию в селе Киш Шекинского района.

Согласно распоряжению, для строительства окружной автомобильной дороги, ведущей к Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, и благоустройства территории вдоль дороги из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Шекинского района будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.