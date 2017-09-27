EasyJet готовится к использованию электрических лайнеров

2017-09-27 15:43 | www.oxu.az | 5

Британский лоукостер еasyJet намерен выполнять рейсы длительностью до двух часов на самолетах, оснащенных только электрическими двигателями, передает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсант».

Для этого компания сотрудничает с американским стартапом Wright One, цель которого создание экологичных самолетов, которые смогут преодолевать расстояния до 480 км. Таким образом, easyJet сможет применять их на 20% рейсов, выпустив самолеты на электробатареях для таких рейсов, как Лондон—Париж или Эдинбург—Бристоль.

Случиться это, как надеются в авиакомпании, должно в течение десяти лет, а примеру easyJet последуют и другие игроки на рынке, уверена гендиректор лоукостера Кэролин Макколл: «Впервые в своей карьере я вижу будущее без авиационного топлива, и мы очень рады быть частью такого будущего, - заявила она сегодня. - Единственный вопрос теперь — когда короткомагистральный электросамолет выйдет на рейсы, а не в том, сможет ли такой самолет летать вообще».

По заверениям американского стартапа, электросамолет будет на 50% тише авиалайнеров на топливе и будет обходиться компаниям на 10% дешевле.

Н.О.