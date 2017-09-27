Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП

2017-09-27 15:50 | www.oxu.az | 4

Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 27 сентября.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что 18-летний артист увидел, что на дороге столкнулись три машины. Он остановился, чтобы помочь попавшим в аварию, припарковал свой автомобиль рядом с местом происшествия и вышел на дорогу.

Клинаева и еще двух человек сбила иномарка Honda, водитель которой не заметил ДТП. После этого машина врезалась в другой автомобиль и задела еще два.

Актер скончался на месте. Два человека были госпитализированы.

Егор Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также снялся в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция «Кукловод»».

A.C.

