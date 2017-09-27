Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу сотрудников Музея азербайджанского ковра

2017-09-27 18:24 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Музея азербайджанского ковра Аббасовой Айгюн Эльшад гызы и Салимова Ялчина Рамиз оглу за плодотворную деятельность по пропаганде азербайджанского коврового искусства.

Также глава государства подписал распоряжение о награждении Почетным дипломом Президента Азербайджана сотрудников Музея азербайджанского ковра Агаевой Пюсты Тофиг гызы, Меликовой Тараны Надир гызы и Зейналовой Ремы Маис гызы за плодотворную деятельность по пропаганде азербайджанского коврового искусства.

Другим распоряжением главы государства почетное звание «Заслуженный художник» присвоено Баширову Тарьеру Агавейис оглу, «Заслуженный работник культуры» - Ширалиевой Асье Алимовсум гызы за плодотворную деятельность по пропаганде азербайджанского коврового искусства.