SOFAZ скорректировал бюджет на 2017 год

2017-09-27 18:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2017 год внесены изменения, говорится в сообщении Фонда, распространенном в среду.

Вопрос о внесении изменений в бюджет был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета фонда под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде.

Наблюдательный совет посчитал представленные изменения в бюджет Фонда на 2017 года приемлемыми и принял решение о представлении этих изменений Президенту Азербайджана для утверждения.

В государственном бюджете и бюджете SOFAZ на 2017 год заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель.

Согласно текущему утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2017 год определены на уровне 8 370 589,8 тысячи манатов, расходы - 14 483 856 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 7 550 705,3 тысячи манатов, поакровые платежи - 3,465 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана - 16,83 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы Нефтяного фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 799 094,6 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - 495 тысяч манатов.

В структуре расходов SOFAZ наибольшую часть составляют трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны - 7,5 миллиарда манатов, а трансферты в госбюджет составят 6,1 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 90 миллионов манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы - 70 миллионов манатов, в рамках проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - 165,825 миллиона манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг. - 29,304 миллиона манатов.

Кроме того, в бюджете Госнефтефонда на 2017 год предусмотрены расходы на финансирование доли государства в проектах "Южного газового коридора" - 496,155 миллиона манатов.

Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 32,572 миллиона манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2017 году, 6 872 008 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 5 004 640 манатов, на гранты и другие выплаты - 674 460 манатов.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 80 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов - 6 126 100 манатов, еще 13 814 792 маната приходится на другие расходы.

На первое июля 2017 года активы SOFAZ увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)