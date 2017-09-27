В Таиланде вынесли приговор экс-премьеру

2017-09-27 16:00 | www.oxu.az | 3

Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, в среду признала бывшего премьера страны Йинглак Чинават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорила ее к пяти годам тюремного заключения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы», - говорится в опубликованном в Facebook сообщении на странице партии Пхыа Тхаи («Ради Таиланда»), лидером которой в прошлом была Чинават.

Такое же сообщение появилось и в аккаунте партии в другой социальной сети – Line.

Н.O.