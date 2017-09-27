Парламент Ирака одобрил судебное преследование организаторов референдума

2017-09-27 18:59 | www.trend.az | 5

Парламент Ирака одобрил в среду судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума о независимости Курдской автономии, передает в среду ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

"Совет представителей (парламент) подтверждает принятое ранее на последнем заседании Совета по национальной безопасности при правительстве Ирака решение о преследовании организаторов референдума, включая главу региона, и передачу их дел в суд согласно действующим иракским законам, - говорится в резолюции депутатов. - Все курдские чиновники, не принимавшие участие в плебисците, остаются на своих постах с сохранением заработной платы".

В понедельник в Курдской автономии Ирака был проведен референдум о независимости. Как объявила в среду Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам, подводя итоги прошедшего плебисцита, свыше 90 процентов избирателей, участвовавших в референдуме о независимости, высказались за создание независимого от Ирака государства. Согласно окончательным данным комиссии, из 3,3 миллиона жителей курдской автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73 процента. Явка составила 72 процента.