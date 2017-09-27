Ирак обещал вернуть под свой контроль Курдистан

2017-09-27 16:25 | www.oxu.az | 5

"Багдад силой закона и Конституции вернет под свой контроль автономный Иракский Курдистан, где в понедельник прошел референдум о независимости".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в речи перед парламентом премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Не может быть борьбы между сынами одной родины, но мы применим закон, и вы увидите", - заявил аль-Абади.

Аль-Абади призвал курдов отказаться от попавших под их контроль районов за пределами автономии, а также отменить результаты референдума. Премьер вновь подчеркнул, что Багдад не будет работать с итогами голосования.

"Нужно отменить референдум и войти в прямой диалог в рамках Конституции… Мы не будем говорить о результатах референдума", - заявил глава иракского правительства.

Н.О.