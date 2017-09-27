Турция прекращает авиасообщение с Курдской автономией Ирака

2017-09-27 19:22 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турецкие авиакомпании с пятницы прекратят авиасообщение с Курдской автономией Ирака, сообщает в среду газета Milliyet.
Отмечается, что ранее Главное управление гражданской авиации Ирака распространило решение властей о приостановлении полетов иностранных авиакомпаний в Северный Ирак в связи с проведенным в Эрбиле референдумом. Первыми о согласии соблюдать данное предписание сообщили ливанские авиакомпании.
Вслед за этим генконсульство Турции в Эрбиле распространило заявление касательно решения иракских властей.
"В связи с предписанием Управления гражданской авиации Ирака рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в Эрбиль и Сулейманию и обратно с 18:00 пятницы осуществляться не будут", - говорится в заявлении.
О прекращении с пятницы авиасообщения с Эрбилем также сообщили "Египетские авиалинии" (EgyptAir)
(Текст: Талех Агавердиев)