Турция прекращает авиасообщение с Курдской автономией Ирака

2017-09-27 19:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиакомпании с пятницы прекратят авиасообщение с Курдской автономией Ирака, сообщает в среду газета Milliyet.

Отмечается, что ранее Главное управление гражданской авиации Ирака распространило решение властей о приостановлении полетов иностранных авиакомпаний в Северный Ирак в связи с проведенным в Эрбиле референдумом. Первыми о согласии соблюдать данное предписание сообщили ливанские авиакомпании.

Вслед за этим генконсульство Турции в Эрбиле распространило заявление касательно решения иракских властей.

"В связи с предписанием Управления гражданской авиации Ирака рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в Эрбиль и Сулейманию и обратно с 18:00 пятницы осуществляться не будут", - говорится в заявлении.

О прекращении с пятницы авиасообщения с Эрбилем также сообщили "Египетские авиалинии" (EgyptAir)

(Текст: Талех Агавердиев)