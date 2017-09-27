Эксперты обнаружили радиоактивные следы испытания водородной бомбы в КНДР

2017-09-27 19:24 | www.trend.az | 5

Эксперты Организации договора и всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) обнаружили следы радиоактивных изотопов, появившиеся, по всей видимости, после ядерных испытаний КНДР в начале сентября, заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Лассина Зербо, передает РИА Новости

"Наблюдение продолжается. Станции международного мониторинга ОДВЗЯИ, вероятно, впервые обнаружили возможные радиоактивные изотопы, относящиеся к КНДР", - говорится в сообщении в микроблоге Зербо в Twitter.

Он добавил, что аналитики организации продолжают проверку обнаруженного радиоактивного ксенона. "Мы будем оперативно уведомлять любых значимых находках, связанных с КНДР", - добавил Зербо.

Только исследование радионуклидного следа дает возможность подтвердить ядерную природу испытания.