Уничтожено последнее российское химоружие

2017-09-27 16:50 | www.oxu.az | 4

В поселке Кизнер в Удмуртии было уничтожено последнее российское химоружие, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Газета.Ru».

Об этом было объявлено в ходе телемоста с президентом России Влалимиром Путиным.

В Кизнере в видеоконференции приняли участие председатель госкомиссии по химоружию Михаил Бабич, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге Валерий Капашин и замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

Н.Г.