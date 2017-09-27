"Волшебный мир" для детей с физическими недостатками

2017-09-27 19:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига совместно с Общественным объединением "İnternyus Azərbaycan" 28 сентября представит концерт-спектакль "Sehrli dünya" ("Волшебный мир"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Усиление роли гражданского общества в содействии развитию социально-экономических прав наиболее уязвимых групп населения", реализуемого при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и финансовой поддержке Европейского союза.

Основная задача мероприятия - создать для детей с физическими недостатками возможность реализовать себя, раскрыв их таланты и способности.

В ходе мероприятия юные артисты театра-студии "Oyuq", действующего при кукольном театре, вместе с детьми, нуждающимися в особой заботе, представят программу "Sehrli dünya". Отметим, что в работе над постановкой участие принимали члены британской Организации совместной помощи Азербайджану (UAFA).

В ходе представления дети с физическими недостатками и юные актеры театра-студии "Oyuq" выступят с призывом "Вместе мы преодолеем любые трудности!".

Автор сценария представления – руководитель детской группы театра-студии Саида Хагвердиева, режиссер – Джамиля Аллахвердиева.

Детям, принявшим участие в концерте-спектакле, будут вручены билеты от сети кинотеатров Park Cinema.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)