Неизвестный продал облигации Южной Кореи на 2 млрд долларов

2017-09-27 17:00 | www.oxu.az | 4

Суверенные облигации Южной Кореи во вторник испытали крупнейший отток средств иностранных инвесторов. Это вызвало спекуляции в Сеуле - и за пределами страны - по поводу того, кто избавляется от бондов, пишет Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Хотя министерство финансов раскрывает объемы ежедневных сделок иностранных инвесторов, ведомство не делает разбивку по странам. Распродажа облигаций на 2 трлн вон (1,8 млрд долларов) стала вторым за три месяца случаем, когда нерезиденты активно сбрасывали бонды Южной Кореи. Это может сигнализировать о том, что эскалация напряженности вокруг Северной Кореи начинает отпугивать зарубежных инвесторов.

Ранее в этом году глобальный фонд облигаций Franklin Templeton Investment на 40 млрд долларов сократил вложения в облигации Кореи почти вдвое, свидетельствуют данные на 31 июля. В связи с этим аналитик Hana Financial Investment Ли Ми-сон подозревает, что за выводом средств могут стоять сторонники развивающихся рынков, учитывая их предыдущие инвестиционные решения.Franklin Templeton отказался комментировать эту информацию.Аналитик KB Investment & Securities Co. Ким Санг-хун связывает распродажу с Суверенным фондом Норвегии.

Н.О.