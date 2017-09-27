В Киеве заявили о задержании диверсантов перед пожаром под Винницей

2017-09-27 17:08 | www.oxu.az | 3

«Перед пожаром на военных складах под Винницей были задержаны предполагаемые диверсанты».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

По его словам, накануне в Винницкой области под видом антитеррористических учений прошли обыски и преследования диверсионных групп.

«Основная масса была определена, их цели — и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство. Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», - написал Мисюра в Facebook.

Он заверил, что большинство необходимых для украинской армии снарядов не пострадали, так как находились в подземных бункерах. Сдетонировали же танковые снаряды и 120-миллиметровые мины, которые хранились на улице.

Отметим, пожар под Винницей начался накануне вечером, после того как на складах сдетонировали боеприпасы. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали два человека. На складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Пожар уничтожил около трети арсенала.

Возбуждено дело по статье «Диверсия», расследованием занимается Служба безопасности Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проанализировать ситуацию на заседании Совета национальной безопасности и обороны и сделать «соответствующие выводы».

Н.О.