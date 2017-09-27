В Кабуле из-за обстрела аэропорта погиб человек

2017-09-27 20:37 | www.trend.az | 5

Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате ракетного обстрела аэропорта в Кабуле в среду, передает РИА Новости со ссылкой на афганское агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, в том числе одной женщине.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле. Телеканал Tolo News сообщил, что по территории аэропорта и его окрестностям было выпущено от 20 до 30 ракет, а целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

Однако позже телеканал сообщил, что ответственность за обстрел взяли на себя талибы, целью своей атаки они назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса. После и террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за этот обстрел.