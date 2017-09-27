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Flydubai с 30 сентября прекращает полеты в Эрбиль

2017-09-27 20:53 | www.trend.az | 5

Эмиратская авиакомпания Flydubai приостанавливает полеты в столицу Курдской автономии Ирака Эрбиль с 30 сентября, передает в среду РИА Новости со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

"По получении извещения НОТАМ, выпущенного уполномоченными органами Ирака, авиакомпания Flydubai временно приостанавливает свои рейсы в Эрбиль с 30 сентября", - отметил представитель.

Ранее в среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Курдской автономии Ирака с 18.00 пятницы.

Правительство Ирака потребовало от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории автономии, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.

Ранее в клиентской службе другой эмиратской авиакомпании Air Arabia, которая летает в столицу Курдской автономии из Шарджи, РИА Новости сообщили, что с пятницы она приостанавливает рейсы в Эрбиль до последующего уведомления.

Ранее о прекращении авиасообщения с Курдской автономией Ирака заявили также Турция, Ливан и Египет.

В понедельник в Курдской автономии Ирака был проведен референдум о независимости. Как объявила в среду Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам, подводя итоги прошедшего плебисцита, свыше 90 процентов избирателей, участвовавших в референдуме о независимости, высказались за создание независимого от Ирака государства. Согласно окончательным данным комиссии, из 3,3 миллиона жителей курдской автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73 процента. Явка составила 72 процента.

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