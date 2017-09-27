После мощного землетрясения в Мехико могут обрушиться не менее 1,5 тыс. зданий

2017-09-27 20:59 | www.trend.az | 5

Проверка, выполненная в мексиканской столице после землетрясения 19 сентября, показала, что не менее 1,5 тысячи зданий в мегаполисе могут обрушиться, заявил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, передает в среду ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Excelsior.

Об этом, как сообщила в среду электронная версия газеты Excelsior, Удар стихии только в Мехико уничтожил несколько десятков домов.

"Были проверены около восьми тысяч зданий, и из этого количества 1,5 тысячи грозит опасность обрушения", - сказал Пуэнте. В минувшее воскресенье глава правительства мегаполиса Мигель Анхель Мансера сообщил, что подземный толчок магнитудой 7,1 серьезно повредил 321 здание. Власти после повторной инспекции должны будут установить, подлежат ли они восстановлению.