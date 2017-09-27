Еврокомиссия предложила для беженцев убежища по новой схеме

2017-09-27 17:52 | www.oxu.az | 4
Еврокомиссия предложила новую схему распределения в странах ЕС не менее 50 тысяч беженцев, говорится в пресс-релизе ЕК, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Комиссия предлагает серию инициатив по ключевым вопросам: новую схему размещения не менее 50 тысяч беженцев.
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос призвал найти компромисс по реформе Общей европейской системы предоставления убежища.
Ранее суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев.