«Карабах» провел первую домашнюю игру в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

2017-09-27 21:55 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в среду провел первую домашнюю игру в Лиге чемпионов.

Соперником "Карабаха" был итальянский клуб "Рома".

В матче, который прошел на Бакинском олимпийском стадионе, агдамцы оказали достойное сопротивление именитому сопернику.

Счет в игре на 7-й минуте открыли "джаларосси". Отличился защитник итальянского клуба Константинос Манолас. На 15-й минуте гости увеличили разницу в счете до двух мячей после гола Эдина Джеко.

Однако, несмотря на это, хозяева поля не собирались сдаваться. Продолжая прессинговать противника, на 28-й минуте "Карабах" смог сократить разницу в счете до одного мяча. Первый гол азербайджанского клуба в Лиге чемпионов забил Педро Энрике.

В целом, дальнейшая игра прошла при явном преимуществе хозяев, но, несмотря на многочисленные атаки и опасные моменты, "скакунам" не удалось сравнять счет. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Ромы".

(Автор: Талех Агавердиев)