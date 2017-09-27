Судья Анвар Сеидов вновь попал в реанимацию

2017-09-27 18:00 | www.oxu.az | 5

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Анвар Сеидов вновь госпитализирован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, 25 сентября состояние судьи ухудшилось.

По этой причине А.Сеидов помещен в общее реанимационное отделение Центральной больницы нефтяников.

В больнице подтвердили данный факт. Сообщается, что Анвар Сеидов поступил в больницу в критическом состоянии:

«Его доставили два дня назад. Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет».

Напомним, что в декабре прошлого года Анвар Сеидов перенес кровоизлияние в мозг и был размещен в отделении реанимации Центральной больницы нефтяников.

Э.А.

