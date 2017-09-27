Испарения могут превратить США в энергетическую сверхдержаву

2017-09-27 18:05 | www.oxu.az | 5

Учёные из Колумбийского университета обнаружили, что озёра и водохранилища США могут генерировать 325 гигаватт энергии, что составляет почти 70 процентов того, что производят в настоящее время Соединённые Штаты, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Nature Communications.

Метод добычи, основанный на принципе выпаривания, может дать практически столько же электроэнергии, сколько и традиционные методы получения электроэнергии.

При этом, по данным учёных, метод можно "включать и выключать" в зависимости от необходимости. В этом и заключается его основное отличие от энергии морей и солнечной электроэнергетики. В данный момент группа исследователей занимается экономическим обоснованием проекта, а также проработкой возможного ущерба окружающей среде. Главной сложностью для такого способы добычи электроэнергии является стремительное уменьшение объёмов пресной воды на территории США. Однако в перспективе естественные испарения источников пресной воды могут обеспечить энергетическую безопасность отдельных штатов.

Н.О.