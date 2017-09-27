Временное правительство Ливии закрыло гражданам США въезд в страну

2017-09-27 22:35 | www.trend.az | 5

Временное правительство Ливии, действующее на востоке страны, заявило о запрете на въезд гражданам США в ответ на обновленный указ американского президента Дональда Трампа о миграции, передает РИА Новости.



В воскресенье Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак.

"Эта опасная эскалация, в частности имеющая своей целью граждан Ливии и помещающая их в одну корзину с террористами, против которых сражаются наши вооруженные силы…, она ставит временное правительство Ливии перед единственным безальтернативным выбором - действовать по принципу взаимности", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Отмечается, что "правительство приняло решение запретить въезд американских граждан на ливийскую землю".

В Ливии сохраняется двоевластие - правительства действуют в столице Триполи и на востоке страны. С восточным временным правительством сотрудничает избранный демократически парламент Ливии и ведущая борьбу с исламистами национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Правительство нацсогласия Ливии создавалось усилиями ООН в Триполи в 2016 году, чтобы преодолеть раскол, но не получило поддержки парламента и армии.