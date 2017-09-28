Раскрыто происхождение «Люцифера»

2017-09-28 00:11 | www.oxu.az | 4

Ученые из World Weather Attribution (WWA) пришли к выводу, что антициклон «Люцифер», который принес аномальную жару в Европу, был опосредованно вызван человеческой деятельностью. Согласно специалистам, вероятность подобных погодных явлений увеличилась из-за глобального потепления.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на сайте WWA.

«Мы нашли четкие доказательства человеческого влияния на рекордную жару этого лета», — сообщают ученые. Специалисты отмечают, что речь идет как об общей температуре теплого сезона года, так и об антициклоне. Теперь существует 10-процентная вероятность, что подобные условия возникнут в следующие годы.

В настоящее время исследователи WWA и их коллеги анализируют обстоятельства появления катастрофически сильных дождей, которые сопровождали ураган «Харви» в августе. Результаты научной работы будут опубликованы в конце этого года.

Ранее международная группа ученых сообщила, что к концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех тысяч до 150 тысяч человек ежегодно.

С.Б.

