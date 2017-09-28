Пожар на складах боеприпасов в Украине локализован

2017-09-28 00:31 | www.apa.az | 4

Пожар на складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области локализован.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"Пожар локализован. Сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сказал он.

По словам Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.