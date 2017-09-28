2017-09-28 00:49 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Bu gün UEFA Çempionlar Liqsının qrup mərhələsinin ikinci turunun son oyunları keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
"Bezel" (İsveçrə) 5-0 "Benfika" (Portuqaliya)
Qollar: M. Lanq, 2 (1-0), D. Oberlin, 20 (2-0), R.Volvsvinkel, 60, (pen 3-0), D. Oberlin, 69 (4-0), B. Riveros, 77 (5-0)
"CSKA Moskva" (Rusiya) 1-4 "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
Qollar: R.Lukaku, 4 (0-1), A.Martial, 19, (pen. 0-2), R.Lukaku, 27 (0-3), H.Mxitaryan, 57 (0-4), K.Kuçayev, 90 (1-4)
Anderlext" (Belçika) 0-3 "Seltik" (Şorlandiya)
Qollar: L.Qriffits, 38 (0-1), K.Mbodji, 50 (avtoqol: 0-2), S.Sincler, 90 (0-3)
"PSJ" (Fransa) 3-0 "Bavariya Münxen" (Almanya)
Qollar: D.Alveş, 2 (1-0), E.Kavani, 31 (2-0), Neymar, 63 (3-0)
"Atletiko Madrid" (İspaniya) 1-2 "Çelsi" (Kipr)
Qollar: Qrizman, 40, (pen. 1-0), A.Morata, 60 (1-1), M.Batşuayi 90 (1-2)
"Yuventus" (İtaliya) 2-0 "Olimpiakos" (Yunanıstan)
Qollar: Q.İquain, 69 (1-0), M.Mançukiç, 80 (2-0)
"Sportinq" (Portuqaliya) 0-1 "Barselona" (İspaniya)
Qollar: S.Koates, 49 (avtoqol: 0-2)