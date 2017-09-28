В Турции усилят борьбу с киберпреступностью

2017-09-28 00:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Турции усилят борьбу с киберпреступностью, в связи с чем будет создан специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки и киберугрозы. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций страны.

В ведомстве сказали, что новая структура также будет изучать веб-сайты компаний и в случае обнаружения уязвимости безопасности будет их уведомлять.

"Компании, которые, получив такое уведомление, не будут принимать меры, также будут наказаны", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время киберпреступность и кибератаки стали одной из серьезных проблем в Турции.

В министерстве сообщили, что также рассматривается вопрос о принятии решения о создании в дальнейшем во всех компаниях отдела кибербезопасности.

Напомним, что в Турции обеспечением кибербезопасности занимаются три государственных органа: министерство транспорта, судоходства и коммуникаций, Государственное управление информационных технологий и связи, Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Отметим, что уровень проникновения мобильной связи в Турции составляет 99 процентов. В настоящее время только 1800 населенных пунктов страны не обеспечены мобильной и оптоволоконной связью, что объясняется их расположением в труднодоступных, удаленных районах.

За последний год протяженность оптоволоконной интернет-сети увеличилась на 9,6 процента, составив 304,503 тысячи километров.

За два квартала текущего года число пользователей интернета увеличилось на 20,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Турции 28,3 процента интернет-пользователей предпочитают использовать оптоволоконную сеть.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu