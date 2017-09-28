Cостоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-09-28 01:21 | www.apa.az | 4

Состоялись матчи среды во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, в центральном матче дня ПСЖ принимал на своем поле «Баварию». Парижане неожиданно крупно разгромили мюнхенцев со счетом 3:0. Голами отметились бывшие бразильцы «Барселоны» Неймар и Дани Алвес, а также Эдинсон Кавани.

На новом стадионе «Ванда Метрополитано» мадридский «Атлетико» уступил «Челси», пропустив гол на последних секундах встречи.

Группа B

ПСЖ - Бавария 3:0

Голы: Алвес, 2, Кавани, 31, Неймар, 63

Андерлехт — Селтик 0:3

Голы: Гриффитс, 38, Кара, 50 (автогол), Синклер, 90+3

Группа A

ЦСКА — Манчестер Юнайтед 1:4

Голы: Кучаев, 90 — Лукаку, 4, 27, Марсьяль, 19 (пенальти), Мхитарян, 57

Базель — Бенфика 5:0

Голы: Ланг, 2, Оберлин, 20, 69, Ван Волфсвинкел, 59 (пенальти), Риверос, 76

Группа C

Атлетико — Челси 1:2

Голы: Гризманн, 40 (с пенальти) — Мората, 60, Батшуайи, 90+4

Карабах — Рома 1:2

Голы: Педро Энрике, 28 — Манолас, 7, Джеко, 15

Группа D

Ювентус — Олимпиакос 2:0

Голы: Игуаин, 69, Манджукич, 80

Спортинг — Барселона 0:1

Гол: Коатес, 49 (автогол)