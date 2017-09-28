Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

2017-09-28 01:19 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели.

"Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - сказал он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена сверка часов".