Результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

2017-09-28 01:25 | www.oxu.az | 3

27 сентября в Лиге чемпионов прошли восемь поединков второго тура группового этапа.

Как передает Oxu.Az, швейцарский «Базель» на своем поле с неожиданно крупным счетом обыграл «Бенфику» – 5:0, Димитри Оберлин отметился дублем. В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» на выезде не оставил шансов московскому ЦСКА – 4:1. Два мяча на счету Ромелу Лукаку, еще по голу забили Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль.

«Селтик» на выезде разгромил бельгийский «Андерлехт» (3:0), а «ПСЖ» на своем поле с таким же счетом одолел «Баварию». В составе парижан по голу забили Дани Алвес, Эдинсон Кавани и Неймар.

В группе С «Карабах» на своем поле забил первый гол в Лиге чемпионов, но в итоге проиграл «Роме» со счетом 1:2. В параллельном поединке с таким же счетом «Атлетико» уступил «Челси».

В группе В «Ювентус» дома «всухую» обыграл «Олимпиакос» (2:0), а «Барселона» в гостях минимально одолела «Спортинг» благодаря автоголу футболиста португальского клуба.

С.Б.

