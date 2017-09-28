Пересмотрены сроки возникновения жизни

2017-09-28 02:07 | www.oxu.az | 6

Японские и американские ученые допустили, что жизнь на Земле существовала еще 3,95 миллиарда лет назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в Nature.

К данным выводам авторы пришли, проведя изотопный анализ осадочных пород из региона Лабрадор (Канада). Возраст образцов, исследованных учеными, оценивается в 3,95 миллиарда лет. В них специалисты обнаружили следы графита биогенного происхождения.

Детальный анализ, проведенный учеными, показал, что данное вещество не попало в образец в более поздние геологические периоды и потому не является посторонним включением. Авторы утверждают, что обнаруженные ими следы жизни являются самыми древними из известных науке, достоверность которых не вызывает сомнений.

С.Б.

