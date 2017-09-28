В Анкаре под председательством Эрдогана заседание по вопросам безопасности

2017-09-28 02:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Анкаре, в Президентском дворце под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание по вопросам безопасности, передают турецкие СМИ.

Закрытое заседание длилось 2,5 часа.

В совещании приняли участие премьер-министр Бинали Йылдырым, начальник Генерального штаба генерал Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Нуреттин Каникли, а также другие высокопставленные чиновники.

На заседании были обсуждены последние события в регионе, в том числе ситуации в Ираке и Сирии. На встрече также обсуждалась борьба с терроризмом.