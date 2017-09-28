Спецпосланник генсека ООН уточнил дату нового раунда переговоров по Сирии

2017-09-28 02:34 | www.apa.az | 5

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил перед членами Совета Безопасности ООН свое намерение провести новый раунд межсирийских переговоров в Женеве и обозначил примерные сроки - через месяц.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом де Мистура заявил, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сегодня я хочу подтвердить свое намерение провести восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Мы обсуждали вчера этот вопрос с Генеральным секретарем. Хочу сделать это через месяц. Точные сроки будут установлены, но не позднее конца октября - начала ноября", - сказал он.