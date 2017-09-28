Путин летит в Анкару на переговоры с Эрдоганом

2017-09-28 02:31 | www.oxu.az | 5

Президент РФ Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели.

«Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - сказал он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии».

Представитель Кремля добавил, что в рамках визита «по всем этим вопросам будет произведена сверка часов».

Со своей стороны турецкий лидер также сообщил на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber, что сирийский вопрос вновь будет в повестке дня.

«В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе», - отметил Эрдоган.

С.Б.

