Глава МИД Ирана раскритиковал проведение референдума в Иракском Курдистане

2017-09-28 03:37 | www.apa.az | 4

Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана является ошибкой.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«Мы считаем, что это очень серьезная ошибка», - сказал он, выступая на заседании ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Иран останется «вечным другом» курдов, однако Тегеран считает, что идея проведения референдума — это главная стратегическая ошибка.

Ранее сообщалось, что в ходе голосования в Иракском Курдистане более 92% человек проголосовали за его независимость от Ирака.