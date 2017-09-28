Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента

2017-09-28 05:20 | www.trend.az | 4

Правительство Японии по представлению премьер-министра Синдзо Абэ постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы, передает ТАСС.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся в четверг заседании кабинета.

Необходимые документы подписали все члены правительства. Согласно конституции, прошение о роспуске должен принять император Японии Акихито. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие часы.

О намерении распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы в октябре этого года Абэ объявил в понедельник на пресс-конференции. Свое решение он объяснил желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове.