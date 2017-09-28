В Госдепе заявили о планах США уничтожить химоружие к 2023 году

2017-09-28 06:13 | www.apa.az | 3

Вашингтон намерен полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

«США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года», — заявили в Госдепе.

Также в американском ведомстве отметили, что «правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)».

Накануне в поселке Кизнер в Удмуртии было уничтожено последнее российское химоружие.