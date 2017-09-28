В строительство НПЗ SOCAR в Турции будет инвестировано ещё более $2 млрд

2017-09-28 08:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На строительство нефтеперерабатывающего завода Star азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции, на конец июня текущего года израсходовано примерно 4,8 миллиарда долларов, говорится в статье вице-президента SOCAR по экономическим вопросам Сулеймана Гасымова, опубликованном в спецвыпуске газеты Iki Sahil.

По словам вице-президента SOCAR, общая стоимость проекта составляет 7,4 миллиарда долларов.

"3,29 миллиарда долларов из общей суммы финансируются за счет кредита 23 банков, оставшаяся часть – за счет инвестиций", - говорится в статье.

Гасымов отметил, что общие работы по проекту завершены на 91,04 процента.

Производство на заводе мощностью 10 миллионов тонн в год планируется начать в 2018 году.

На НПЗ Star ежегодный объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim (где азербайджанская госкомпания SOCAR обладает долевым участием) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Наряду с нафтой, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в объеме 5,95 миллиона тонн, авиационный керосин - 500 тысяч тонн, реформат - 500 тысяч тонн, нефтяной кокс - 630 тысяч тонн, сжиженный газ - 240 тысяч тонн, смешанный ксилол - 415 тысяч тонн, олефиновый сжиженный газ - 75 тысяч тонн, а также 145 тысяч тонн серы. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

В октябре 2016 года Роснефть и SOCAR Turkey Enerji договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на строящийся НПЗ STAR в Турции.

На сегодняшний день долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежит Rafineri Holding A.Ş. (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Enerji A.Ş.), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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