Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya geliyor

2017-09-28 08:36 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir konuğu ağırlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günübirlik ziyaret kapsamında bugün Ankara’ya geliyor. Bölgenin kaderi konusunda söz sahibi iki liderin gündeminde Astana ve Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleri ile K.Irak’taki gayrimeşru referandum var.

Uçak krizinin aşılması sonrasında Türkiye ve Rusya arasında her geçen gün güçlenen ilişkiler, iki liderin diyaloğu sayesinde bölgesel iş birliğine dönüştü. İki lider bölgesel sorunların aşılması için Ankara’da bir kez daha biraraya gelecek. Erdoğan ve Putin’in öncelikli ele alacağı konuların başında Astana sürecinde üzerinde anlaşılan “çatışmasızlık bölgeleri” var. Görüşmede İdlib başta olmak üzere çatışmasızlık bölgelere ilişkin takvimlendirme büyük oranda netleşecek.

TAHRAN’LA PAYLAŞILACAK

Bölgeye sevk edilecek askeri güçlere ilişkin ayrıntılar da bu görüşmede ele alınacak. Türk, İran ve Rus askerilerinin bölgedeki sorumluluk alanları konusunda teknik heyetlerin yapmış olduğu çalışmalar liderler düzeyinde de görüşülmüş olacak. Değerlendirmeler Erdoğan’ın 4 Ekim’de İran’a gerçekleştireceği ziyarette Tahran’la da paylaşılacak.

IKBY’YE ORTAK TAVIR

Erdoğan-Putin buluşmasında ele alınacak konuların bir diğeri ise IKBY’nin gayrimeşru referandumu olacak. İki ülke Irak’ın toprak bütünlüğünden yana tavrını açıklamıştı. Bölgede istikrar ve güvenliğin desteklenmesinin, coğrafyadaki kritik sorunların çözümü açısından son derece önemli gören iki liderin bu konuda atılacak adımları ele alması bekleniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın Putin’e “Türkiye’nin yaptırımlarına destek verin” çağrısı yapması bekleniyor.

S-400’LER VE ENERJİ KONULARI DA MASADA

Görüşmede Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerinin teslimatı, ortak üretimi ve modernizasyonu konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Yine enerji konuları, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları da masada olacak. Bugün yapılacak toplantı, uçak krizi sonrasında ikili arasında gerçekleşecek 8’inci toplantı olacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya geliyor. Gündemde Astana ve Suriye’deki çatışmasızlık bölgeleri ile Barzani’nin gayrimeşru referandumu olacak. Erdoğan’ın Putin’e “Kuzey Irak yönetimine yönelik yaptırımlara destek verin” demesi bekleniyor.

Haber7