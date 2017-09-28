Трамп назвал премьера Испании «президентом» и забыл, как его зовут

2017-09-28 08:37 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем назвал его президентом и неправильно написал его имя в соцсети.

«Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима", - говорится в сообщении главы Белого дома в Twitter.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, на совместной пресс-конференции Трамп также называл испанского премьера «господин президент».

Официально должность Рахоя по-испански называется Presidente del Gobierno, что дословно переводится как «президент правительства». Однако это не означает, что Рахоя можно называть президентом. Не исключено, что в путанице виноваты сотрудники Белого дома. Анонсируя пресс-конференцию в Twitter, администрация президента тоже назвала испанского премьера президентом.

A.M.