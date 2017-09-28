Улучшению позиции Азербайджана в рейтинге ВЭФ способствовала продуманная политика Президента Ильхама Алиева - депутат

2017-09-28 08:40 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Улучшение позиции Азербайджана в Рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) с 37-й до 35-й является результатом, заслуживающим одобрения, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат отметил, что в этом отчете ряд крупных государств отстал от Азербайджана.

"Например, Россия в этом рейтинге заняла 38-е, Турция - 53-е, Иран - 69-е место. Грузия - на 67-м, Армения на 73 -м месте. Все это говорит о том, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым продуманная политика и экономические реформы достаточно укрепили и улучшили позицию Азербайджана в международном рейтинге", - сказал Насиров.

По его словам, все это демонстрирует, что политика по диверсификации азербайджанской экономики, увеличению ее конкурентоспособности, уменьшению зависимости от импорта, поддержке развитию предпринимательства и развитию ненефтяного сектора уже дает свои плоды.

"Два года назад Азербайджан занимал 40-е место в этом рейтинге, в прошлом году - 37-е, в этом же году - 35-е. Это показывает, что экономика Азербайджана стремительно развивается", - сказал депутат.

Отметим, что согласно обновленному отчету Всемирного экономического форума за 2017-2018 годы Азербайджан улучшил позиции в рейтинге конкурентоспособности (ВЭФ), поднявшись с 37-й на 35-ю позицию.

По данным рейтинга, Азербайджан занял лучшую позицию среди стран постсоветского пространства. Ближе всех к прикаспийской республике находится Россия (38-е место). Казахстан занимает 57-е место, Грузия - 67-е место, Армения - 73-е место, Таджикистан - 79-е место, Украина - 81-е место и т.д.

Соседи Азербайджана - Турция и Иран - заняли 53-е и 69-е места соответственно.

Наилучшую позицию Азербайджан занял по индексам “эффективность рынка труда” - 17-е место, “эффективность рынка товаров” - 31-е место, “инновации“ - 33-е место, “институты” - 33-е место.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)