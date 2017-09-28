Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР

2017-09-28 08:48 | www.trend.az | 5

Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, передает РИА Новости со ссылкой на заявление малайзийского МИД.



"Всем малазийцам запрещено ездить в КНДР до дальнейшего распоряжения", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями". Меры будут пересмотрены, как "только ситуация нормализуется".